Москва, , 10:34 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили лично обещал российскому лидеру Владимиру Путину не применять силу в отношении Абхазии и Южной Осетии. Об это президент России заявил в интервью ТАСС.

Пути сказал, что Саакашвили неоднократно обещал не решать вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым путем. «Не, не, я никогда этого не сделаю!» ‑ и попер. Попер — получил», — сказал глава государства.

Напомним, 8 августа 2008 года Вооруженные силы Грузии совершили нападение на Южную Осетию. Россия предприняла действия для прекращения конфликта. Итогом милитаристской политики Тбилиси стало признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.