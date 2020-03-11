Тбилиси, , 10:31 — REGNUM Бизнес-ассоциация Грузии поддержала объявленную правительством страны борьбу с коронавирусом и те шаги, которые предпринимаются созданным при премьер-министре специальным координационным советом. Правда, поддержка эта пока выражена не в финансовой, а в морально-словесной форме.

В частности, входящие в объединение предприятия и фирмы согласились с призывом минздрава содействовать самоизоляции возможных инфицированных работников и не будут применять к ним такие меры, как расторжение трудовых договоров, увольнение с работы или урезание заработной платы.

Кроме того, бизнес-ассоциация на некоторое время, до нормализации ситуации в стране, отказывается и от ранее запланированных публичных встреч и массовых мероприятий.

«Бизнес-ассоциация Грузии надеется, что вызванные коронавирусом социальные и экономические трудности будут преодолены едиными усилиями и поддержкой населения Грузии. Каждый из нас должен осознать свою долю гражданской ответственности перед обществом, друг перед другом, быть более солидарными, сплоченными и организованными для нейтрализации этой временной угрозы», — говорится в специальном заявлении бизнес-ассоциации.

Всего на данный момент в Грузии лабораторно подтверждено 23 случая коронавируса. Большинство из них были инфицированы в ходе путешествия по Италии либо в результате контактов с людьми, побывавшими в Италии. 126 человек находятся в режиме карантина, а 46 — в стационарах под наблюдением врачей.