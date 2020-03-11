Киев, , 10:20 — REGNUM Во вторник, 10 марта, в Москве состоялась встреча делегации украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» с депутатами Государственной Думы Российской Федерации.

Подробности мероприятия сообщает пресс-служба украинской политической силы, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, отмечается, что целью встречи парламентариев двух стран стала презентация «Парламентского измерения «нормандского формата», которая состоялась в рамках работы межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция».

Украину представляли депутаты Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» — Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова.

Со стороны России в переговорах приняли участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, а также депутаты Николай Рыжак и Вадим Деньгин.

Кроме того, подчеркнули в пресс-службе, свою поддержку и солидарность с мирными инициативами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» пришли выразить глава фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов и глава фракции Коммунистической партии Российской Федерации» Геннадий Зюганов, первые заместители председателя Госдумы Иван Мельников и Александр Жуков.

В ходе переговоров парламентарии Украины и России обсудили тему мирного урегулирования конфликта в Донбассе и выполнения Минских соглашений, безальтернативность которых признана во всем мире.

На брифинге, посвященном итогам встречи, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава украинской делегации Виктор Медведчук поблагодарил российских коллег за то, что они нашли время для переговоров.

«Несмотря на то что сегодня в этих стенах решались исторические события с участием депутатов и руководства Госдумы, они нашли время, чтобы обсудить вопросы, связанные с реализацией Минских соглашений. Для того чтобы продвинуть вопрос, связанный с установлением мира в Украине», — отметил украинский депутат.

Представитель украинской оппозиции рассказал, что в стране очень сложная ситуация, которая, к сожалению, продолжается и при новой власти. Поэтому партия и занимается реализацией одного из серьезнейших шагов, который именуется «Парламентское измерение «нормандского формата», подчеркнул он. Медведчук добавил, что так назвал это измерение и этот проект межпарламентских связей президент РФ Владимир Владимирович Путин в декабре на встрече — «когда мы проинформировали его о создании межфракционного депутатского объединения в стенах Верховной Рады Украины и предложили встречи парламентариев Украины, России, Франции, Германии».По мнению украинского политика, главы государств, принимающие активное участие в «нормандском формате», могут оказать содействие в первую очередь депутатам Верховной рады Украины, чтобы реализовать Минские соглашения, основная часть и базис которых заключаются в принятии ряда законов, касающихся особого статуса, амнистии, выборов и изменений в Конституцию. Медведчук также рассказал, что следующая встреча в этом формате должна быть встречей четырех делегаций парламентов — Украины, России, Германии, Франции.

«Мы наметили также решения, связанные с созданием рабочей группы по подготовке и процедурным вопросам и подготовке программы и повестки деятельности, которая будет направлена и может способствовать реализации Минских соглашений, а значит, установлению мира на Донбассе, установлению мира в Украине», — резюмировал депутат. В свою очередь председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поддержал миротворческие инициативы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».»Без диалога нет доверия, без доверия нет развития», — заявил он, подчеркнув, что в рамках встречи стороны договорились о конкретных шагах, которые будут объединять, а не раскалывать.

«Нам сегодня необходимо, чтобы наши коллеги из Франции, Германии присоединились к процессу, который запущен украинской стороной. Наш президент поддержал его, и сегодня мы обсуждаем вопросы, которые призваны объединить наши усилия для того, чтобы именно через парламентское измерение, через вопросы законотворчества мы вышли на реализацию Минских соглашений», — подытожил председатель Госдумы РФ. Украинские и российские законодатели пришли к выводу, что необходимо развивать сотрудничество в интересах обеих стран.ИА REGNUM напоминает, что 12 ноября 2019 года в Верховной раде было создано межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция», которое возглавил Виктор Медведчук. Именно с этого шага и началась работа парламентского измерения «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе.