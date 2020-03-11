Москва, , 10:27 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на обвинения главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

КПРФ — единственная из фракций Госдумы не поддержала поправку в Конституцию о досрочных выборах в Госдуму, что дало президенту РФ Владимира Путина право отказаться от такого развития событий.

«Я требую расследовать это беспардонное поведение. Речь шла о двух крупнейших российских кампаниях — о Конституции и выборах в Госдуму. Еще никто ни разу за пять месяцев две крупнейшие кампании не проводил», — заявил Зюганов.

Он считает, что благодаря позиции партии был предотвращен майдан — с учетом мирового кризиса, падения цен на нефть.