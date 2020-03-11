Благовещенск, , 10:40 — REGNUM Завкафедрой экономической теории и государственного управления Амурского государственного университета, кандидат экономических наук Максим Зинченко, комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу депутата ГД РФ Валентины Терешковой об «обнулении сроков» президентства Владимира Путина, высказал мнение о том, что вопрос этот очень сложный, и любые ошибки могут привести к росту социальной напряженности в обществе.

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«Я вполне признаю право уважаемой Валентины Терешковой на такую инициативу. Это заслуженный, уважаемый человек, она высказала своё мнение. У этого мнения есть как сторонники, так и противники. Я считаю, что необходимо, прежде чем принимать какое-то решение, очень тщательно изучить мнение граждан России. Любые ошибки в этом вопросе могут привести к стремительному росту социальной напряженности в обществе. Сменяемость власти — необходима. Другой разговор, когда в кризисной ситуации возникает необходимость продления полномочий действующего главы государства. Но зачем закладывать такую возможность в Конституцию, если честно, я не очень понимаю. Ещё раз подчеркну: необходимо предельно внимательно изучить мнение граждан России. И, конечно, дождаться выводов Конституционного суда», — высказал мнение Максим Зинченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Госдума России в третьем чтении рассмотрит закон об изменениях в Конституцию.