Москва, , 10:12 — REGNUM Белоруссия является стратегическим и основным внешнеполитическим партнером России в СНГ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с белорусским коллегой Сергеем Румасом в Москве.

«Белоруссия — ведущий внешнеэкономический партнер России на пространстве СНГ», — сказал Мишустин.

Глава российского правительства отметил, что в 2018 году товарооборот двух стран составил $35,6 млрд, увеличившись на 9,6% по сравнению с 2017 годом.

В прошлом году удалось стабилизировать показатели взаимной торговли на аналогичном уровне, добавил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 марта, в Москве проходит встреча Мишустина и Румаса. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

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