Тбилиси, , 10:28 — REGNUM Законопроект по проведению избирательной реформы в Грузии будет внесен в грузинский парламент сегодня, 11 марта. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на председателя парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Гурама Мачарашвили.

По его данным, документ будет зарегистрирован в бюро парламента, а затем рассмотрен депутатами.

Известно, что законопроект предполагает изменить пропорции в парламенте между числом депутатов по партийным спискам и мажоритариями в соотношении 120/30. Порог прохождения снижается до 1%, а также должен быть предусмотрен барьер, который позволит стать правящей только той партии, которая наберет более 40% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение между властями и оппозиционными силами Грузии было достигнуто 8 марта. Встреча сторон проходила в резиденции посла США в Тбилиси.

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