Амстердам, , 09:58 — REGNUM 10 марта в первый день государственного визита в Индонезию король Нидерландов Виллем-Александр выразил сожаления и принёс извинения за применённое его страной насилие во время Индонезийской войны за независимость (1945−1949).

Своё заявление король сделал в ходе речи, которую он произнёс в дворце индонезийского президента Джоко Видодо.

Выступление короля стало первым случаем, когда глава государства приносит извинения за действия Нидерландов в указанный период. Примечательно при этом, что в своей речи Виллем-Александр произнёс слова «75 лет мира». Они подразумевает независимость Индонезии с 1945 г., когда она была провозглашена, а не с 1949 г., когда она была признана Нидерландами.

В этот же день король вместе с королевой Максимой возложил венок на Индонезийском Поле славы Калибата, где, в частности, похоронены жертвы войны за независимость.