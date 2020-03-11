Москва, , 09:56 — REGNUM Ряд инициатив по быстрому реагированию на вспышки инфекционных заболеваний рассматривается странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом рассказал 11 марта генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

Такая работа проводится на фоне распространения в мире коронавируса COVID-19, который, появившись в Китае, затронул Россию, Индию и Пакистан. Заболевание быстро распространяется в Иране — государстве со статусом наблюдателя ШОС, отметил он.

Страны ШОС активно обмениваются опытом, методиками и взглядами на противодействие ранее неизвестной инфекции. Секретариат организации направил на рассмотрение профильных ведомств государств-членов предложения по разработке многостороннего механизма оперативного информирования об очаге заболевания, которое может широко распространяться, сообщил Норов ТАСС.

Он добавил, что вопрос взаимодействия стран в сфере здравоохранения актуален как никогда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения об отмене саммитов ШОС и БРИКС в России не принимались. Саммиты планируется провести в Санкт-Петербурге, некоторые мероприятия пройдут в Челябинске.

Читайте также: Песков оценил вероятность отмены саммитов БРИКС и ШОС