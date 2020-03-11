Джакарта, , 09:35 — REGNUM Король Нидерландов Виллем Александр извинился перед Индонезией за агрессию, проявленную его страной во время колониального правления, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что власти Нидерландов не приносили никаких извинений за 350 лет колониального правления и агрессию до 2013 года, когда посол Нидерландов выразил сожаление по поводу серии массовых убийств, проведенных голландскими военными для подавления сопротивления на Яве и Сулавеси после провозглашения независимости Индонезии в 1945 году.

«В соответствии с предыдущим заявлением моего правительства я хотел бы выразить свое сожаление и принести извинения здесь за чрезмерное насилие со стороны голландцев в те годы», — заявил король во время своего визита в Индонезию.

«Я делаю это с полным осознанием того, что боль и грусть пострадавших семей будут ощущаться на протяжении поколений», — добавил он.

Между тем президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что стереть историю невозможно, но можно извлечь уроки из прошлого.

«Мы стараемся извлечь уроки из истории, чтобы укрепить нашу приверженность построению равных отношений, взаимного уважения и взаимной выгоды», — заявил президент Индонезии.

Напомним, с 1798 по 1942 год Индонезия была голландской колонией. 17 августа 2020 года исполнится 75 лет с тех пор, как Индонезия объявила о провозглашении независимости.

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