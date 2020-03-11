Москва, 11 марта 2020, 09:32 — REGNUM Всем гражданам РФ стоит вылить на себя ушат холодной воды и успокоиться. Не будет никаких революций, смещения сроков пребывания на посту президента или продления их, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя поправку в Конституцию РФ об обнулении президентских сроков.
Как сообщало ИА REGNUM, оппозиция намерена выступить в Москве против поправок, принятых Госдумой, которые обнуляют президентские сроки и позволяют Владимиру Путину выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2024 году
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