Москва, , 09:32 — REGNUM Всем гражданам РФ стоит вылить на себя ушат холодной воды и успокоиться. Не будет никаких революций, смещения сроков пребывания на посту президента или продления их, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя поправку в Конституцию РФ об обнулении президентских сроков.

«Выборы в Госдуму состоятся в срок, как и выборы президента России. Юридические возможности для нахождения Владимира Путина у власти после 2024 года появятся, но он ими не воспользуется.

Объяснять это людям в истеричном политическом угаре сложно, поэтому рекомендуется читать только тем, у кого еще осталась голова на плечах.

Почему не воспользуется? Потому что Путин всегда держит свое слово. Он сказал неоднократно, что не останется президентом после 2024 года.

Это вопрос веры. Я ему верю, кто-то нет и переубедить его невозможно», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиция намерена выступить в Москве против поправок, принятых Госдумой, которые обнуляют президентские сроки и позволяют Владимиру Путину выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2024 году

Читайте также: Оппозиция собирает митинг в Москве против «обнуления президентских сроков»