Кабул, , 09:31 — REGNUM Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении 1,5 тыс. боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 11 марта сообщает Al Jazeera.

Данный шаг станет прологом к прямым контактам между боевиками и правительством страны, сражавшимися друг с другом на протяжении последних 18 лет.

Члены «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), освобожденные решением Гани, должны будут дать письменные обязательства не вести боевые действия против правительства.

Напомним, 29 февраля 2020 года власти США и боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали соглашение о мире, по условиям которого американские военные выводят свои войска из страны.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.