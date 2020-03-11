Сухум, , 09:36 — REGNUM Требования участников голодовки, выступающих за внедрение антикоррупционных поправок в законодательство Абхазии, поддержала Общественная плата республики. Об этом 10 марта сообщает ИА «Абхазия-Информ».

"Нельзя просто отмалчиваться. Люди рискуют своим здоровьем ради общественного блага, и Вы должны или принять требуемый Закон, или объяснить обществу свою позицию, которая не дает вам принять его», — говорится в обращении Общественной палаты в адрес спикера абхазского парламента Валерия Кварчия.

Как сообщало ИА REGNUM, голодовку в Сухуме начали трое протестующих 2 марта. Вскоре их число выросло до шести. Они требуют внести в антикоррупционный закон все положения Конвенции ООН против коррупции.

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