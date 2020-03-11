Киев, , 09:25 — REGNUM Закон относительно квот украинского языка в СМИ может быть пересмотрен, не исключает председатель Верховной рады Украины (ВРУ) Дмитрий Разумков. Об этом он рассказал 10 марта в эфире телеканала 112.ua.

«Сейчас мне трудно ответить, есть более чем оживленные дискуссии в Верховной раде. Если будет такая инициатива, она также попадёт в зал ВРУ. Я думаю, так много сегодня говорят депутаты, и такое возможно», — рассказал он.

Разумков рассказал, что как минимум один проект закона о языке прошёл парламентский комитет и будет рассмотрен Радой.

Парламентарий отметил, что до того как стать спикером Рады, он общался на русском языке. Свои обязанности выполняет на украинском, но на вопросы, заданные по-русски, отвечает на русском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 по 2019 год на Украине запретили 74 российских телеканала, а также были приняты семь законов, регулирующих информационное пространство Украины.

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