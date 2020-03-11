Магадан, Магаданская область, , 09:17 — REGNUM Власти Магаданской области начали подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной думы.

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В правительстве Колымы обсудили, как пройдёт день голосования. По словам председателя избирательной комиссии Магаданской области Николая Жукова, за основу возьмут предыдущий опыт проведения выборов в регионе.

«Финансирование из федерального бюджета поступило в полном объёме. Комиссии уже готовы приступить к работе», — сказал Жуков.

Жителей Магаданской области проинформируют о голосовании: в населённых пунктах разместят баннеры и плакаты, а с 1 апреля члены участковых избирательных комиссий начнут поквартирные обходы.

Всестороннюю помощь в день голосования окажут и «Волонтёры Конституции». Их уже на Колыме более 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля 2020 года состоится голосование по поправкам в Конституцию РФ.