Магадан, Магаданская область, 11 марта 2020, 09:17 — REGNUM Власти Магаданской области начали подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной думы.
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В правительстве Колымы обсудили, как пройдёт день голосования. По словам председателя избирательной комиссии Магаданской области Николая Жукова, за основу возьмут предыдущий опыт проведения выборов в регионе.
«Финансирование из федерального бюджета поступило в полном объёме. Комиссии уже готовы приступить к работе», — сказал Жуков.
Жителей Магаданской области проинформируют о голосовании: в населённых пунктах разместят баннеры и плакаты, а с 1 апреля члены участковых избирательных комиссий начнут поквартирные обходы.
Всестороннюю помощь в день голосования окажут и «Волонтёры Конституции». Их уже на Колыме более 100 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля 2020 года состоится голосование по поправкам в Конституцию РФ.