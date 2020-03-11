Амстердам, , 09:08 — REGNUM 10 марта на суде по делу MH17 в Нидерландах выступили адвокаты, представляющие интересы обвиняемого О. Пулатова. Адвокат Сабине тен Дуссхате опровергла заявление прокуратуры, сделанном на утреннем заседании, будто её клиент выразил готовность дать показания голландскому судье. По её словам, речь шла о возможных показаниях для голландского суда.

Тен Дуссхате заявила, что защита на этой стадии ещё не может дать содержательного отзыва на пожелания прокуратуры. На утреннем заседании прокурор Тейс Бергер предложил дать возможность членам суда лично осмотреть остатки малайзийского Боинга; вторично допросить некоторых свидетелей; провести дополнительную экспертизу некоторых фото‑ и видеоматериалов. Тен Дуссхате напомнила, что адвокаты лишь в январе приступили к работе по этому делу и потому ещё не успели ознакомиться со всеми документами. По её словам, первый содержательный отзыв защита в лучшем случае сможет дать лишь в июне.

Второй адвокат Пулатова Баудевейн ван Эйк назвал преждевременными заявления прокуратуры о безопасности анонимных свидетелей, поскольку защита на данном этапе ещё не в состоянии отреагировать на эти обвинения. Он заметил, что обвинения прокуратуры могут повлиять на свидетелей, которых намерена вызвать защита. Кроме того, он подверг критике высказывания прокурора о якобы распространяемой Россией дезинформацией. Ван Эйк задался вопросом, почему прокуратура в таком случае всё-таки обращалась за содействием к российским властям. По его словам, прокуратура пытается оказать давление на защиту.

Суд прервал рассмотрение дела до 23 марта, чтобы обсудить поставленные в первые два дня вопросы.