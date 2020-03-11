Париж, , 09:05 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон 17 марта отправятся в Стамбул (Турция) для переговоров о мигрантах и Сирии с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что глава британского правительства Борис Джонсон также может присутствовать на этой встрече.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара надеется подготовить новое соглашение с ЕС для урегулирования вопроса миграции до 26 марта. Тем временем турецкие и европейские официальные лица проведут переговоры, которые обещают быть сложными по нескольким пунктам, в частности по вопросу финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции посетил центр экстренной помощи при парижской больнице Necker-Enfants Malades в рамках серии поездок, посвященных кризису, вызванному коронавирусом.

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