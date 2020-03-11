Киев, 11 марта 2020, 09:10 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провёл телефонные переговоры с главой миссии МВФ на Украине Роном ван Роденом, сообщила 10 марта пресс-служба правительства Украины.
Он также отметил важность всесторонней поддержки Украины со стороны МВФ.
В переговорах также приняли участие министр финансов Украины Игорь Уманский и министр юстиции страны Денис Малюська.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитики американского инвестиционного банка Morgan Stanley заявили, что смена правительства на Украине может отложить выделение очередного транша МВФ.
Читайте также: Банк Morgan Stanley посоветовал клиентам продавать украинские еврооблигации