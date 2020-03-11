Чунцин, Китай, , 09:01 — REGNUM Город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая высадил 58 133 га деревьев за первые два месяца 2020 года, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

Муниципалитет планирует засадить деревьями 426 667 га деревьев в течение 2020 года, сообщили в местном бюро озеленения. В связи с эпидемией нового коронавируса в стране, были приняты дополнительные меры предосторожности при высадке деревьев. К концу февраля 63 из 99 местных лесных корпораций восстановили свою работу.

Отметим, что Чунцин является важным экологическим барьером в верхнем течении реки Янцзы, являющейся самой длинной в Китае. В 2019 году город высадил более 42 млн деревьев на площади свыше 378 666 га.