Париж, , 08:51 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетил центр экстренной помощи при парижской больнице Necker-Enfants Malades в рамках серии поездок, посвященных кризису коронавируса, сообщает Le Figaro.

Известно, что центр экстренной помощи в настоящее время получает 6000 звонков в день, что вдвое больше обычного, и создал усиленную организацию, мобилизуя студентов-медиков и врачей.

«Президент хочет продемонстрировать поддержку и признание высоко мобилизованному персоналу, находящемуся на переднем крае системы профилактики и борьбы с коронавирусом», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, Елисейский дворец значительно усилил меры по защите президента Франции и его сотрудников.

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