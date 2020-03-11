Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп одержал победу на праймериз Республиканской партии штатах Айдахо, Вашингтоне, Миссисипи, Миссури и Мичигане, сообщает Associated Press.

В свою очередь глава Белого дома поблагодарил в своем Twitter жителей этих штатов за поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам праймериз у демократов первое место занял бывший вице-президент США Джо Байден, далее идет Берни Сандерс. Элизабет Уоррен заняла третье место и заявила, что выходит из игры.

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