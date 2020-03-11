Амстердам, , 08:40 — REGNUM На второй день процесса по делу MH17, 10 марта, прокуратура Нидерландов заявила, что в деле появился новый свидетель, который в 2014 г. якобы присутствовал при выстреле ракетой «Бук». Именно это ракетой, по мнению следствия, был сбит малайзийский «Боинг». Свидетель — доброволец из России, который летом 2014 г. служил в одной из частей ополчения.

Свидетель, обозначенный в документах под кодом M58, утверждает, что он 17 июля 2014 г. находился поблизости от установки «Бук». По его словам, в его задачи входила охрана района дислокации «Бука». Прокуратура Нидерландов полагает, что выстрел из «Бука» был совершён с поля возле посёлка Первомайское.

По словам свидетеля, присутствующие после выстрела решили, что ракета сбила военный транспортный самолёт. Однако затем выяснилось, что речь идёт о гражданском борте. Свидетель также утверждает, что он слышал о присутствии российских военных и сотрудников ФСБ на месте выстрела.

Заявление свидетеля, сделанное им в присутствии следственного судьи, записано на видео. На записи лицо свидетеля сделано неузнаваемым. Прокурор Тейс Бергер (Thijs Berger) заявил о намерении обвинения ещё раз допросить свидетеля и высказал предположение, что защита также желает выслушать его. Бергер сообщил, что в отношении свидетеля M58 приняты «специальные меры» для его защиты, что предположительно означает, что он больше не находится на Украине.

Помимо свидетеля M58, прокурор в своём выступление сослался на свидетеля S21, который якобы заявил, что он служил в подразделении под командованием Л. Харченко. S21 заявил, что вечером 17 июля 2014 г. ему, вместе с другими ополченцами, приказали сопровождать установку «Бука», которая следовала из посёлка Снежное.

Бергер призвал Харченко, а также И. Стрелкова, С. Дубинского и О. Пулатова отозваться на предъявленные им обвинения. Кроме этого, он попросил защиту уточнить, готов ли Пулатов, чьи интересы отстаивают голландские адвокаты, дать показания. По его словам, показания можно было бы подать в письменной форме, в форме видеозаписи или в России. Прокурор также заявил, что его ведомство изучает возможность допроса Пулатова голландским судьёй без его задержания по прибытии в Нидерланды.