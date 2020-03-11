Пермь, , 08:40 — REGNUM В правительстве Пермского края принято новое кадровое решение. Министерство территориальной безопасности региона возглавил Виктор Батмазов, приехавший из Екатеринбурга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

На руководящей должности Батмазов сменил Игоря Гончарова. Новый министр имеет четыре высших образования и звание генерал-майора. В послужном списке министра работа на руководящих должностях в армии и военных вузах.

До 2018 года Виктор Батмазов являлся и.о. проректора по административной и хозяйственной работе Уральского государственного медуниверситета. До назначения главой пермского министерства работал начальником управления общественных отношений Екатеринбургской городской думы.