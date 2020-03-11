Киев, , 08:37 — REGNUM Правительство Украины и президент Украины Владимир Зеленский несут ответственность за земельную реформу и доведут её до конца. Об этом заявил Зеленский в интервью Bloomberg, сообщила 10 марта пресс-служба президента Украины.

«Земельная реформа — это реформа и президента, и правительства — мы все несём ответственность. Самая сложная реформа… Мы закончим эту реформу», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что закон об открытии рынка земли будет принят Верховной радой, несмотря на попытки парламентской оппозиции отложить голосование при помощи законодательного «спама».

Принятие закона о рынке земли станет лишь первым этапом реформы. В дальнейшем должны быть упорядочены земельные кадастры и принят закон о референдуме, добавил президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне заместитель министра экономики Украины Тарас Качка пообещал представителям американского бизнеса, что закон об открытии рынка земли Украины будет принят уже в марте 2020 года.

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