Нур-Султан, 11 марта 2020, 08:34 — REGNUM Мажилис (парламент) Казахстана продлил полномочия члена Конституционного совета республики Асхата Даулбаева, сообщает 11 марта агентство «Казинформ».
Кандидатуру депутатам представил председатель парламента Нурлан Нигматулин. Он отметил, что сегодня, 11 марта, завершается срок полномочий Даулбаева. Депутаты единогласно поддержали предложенную кандидатуру.
Напомним, Асхат Даулбаев назначен членом Конституционного суда Казахстана в 2016 году. Ранее он занимал должность Генерального прокурора республики.