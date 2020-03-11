Майкоп, , 08:37 — REGNUM Назначен новый министр экономического развития и торговли Адыгеи. Должность занял Геннадий Митрофанов, до этого работавший первым заместителем главы этого ведомства, сообщили ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе главы и правительства республики.

Геннадий Митрофанов родился в 1979 году. Имеет опыт работы в министерстве финансов Адыгеи, министерстве труда и социального развития республики и администрации города Майкопа. С декабря 2018 года по настоящее время был первым замглавы минэкономразвития региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, с ноябре 2018 года, пост министра экономики Адыгеи занимал Анзаур Куанов. Однако 4 марта главой региона он был переведен на должность министра сельского хозяйства республики.