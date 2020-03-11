Тбилиси, , 08:37 — REGNUM Высший совет юстиции Грузии 10 марта выбрал в качестве кандидата на должность председателя Верховного суда (ВС) судью Нино Кадагидзе. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.

По данным журналистов, решение было принято в ходе голосования. За Кадагидзе проголосовало 12 членов совета. Один из них ее не поддержал, а Анна Долидзе, известная скандальными уличными политическими акциями, отказалась принимать участие в голосовании.

Кандидата на пост главы высшего судебного органа Грузии теперь должны утвердить в парламенте.

Стоит отметить, что Нино Кадагидзе является вдовой Зураба Жвания, который в феврале 2005 года погиб при странных обстоятельствах, будучи премьер-министром Грузии. По официальной версии, смерть произошла из-за отравления угарным газом от отопительной газовой печи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии выберут председателя Верховного суда