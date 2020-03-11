Эрбиль, Ирак, , 08:57 — REGNUM Власти Иракского Курдистана обратились к ООН и другим международным организациям с просьбой оказать помощь в защите беженцев от коронавируса, проживающих в специальных лагерях, расположенных в курдской автономии. Об этом 11 марта сообщает Kurdistan.ru.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в стране, власти региона обеспокоены тем, что инфекция может перекинуться на лагеря для беженцев, где концентрация людей столь высока, что распространение среди них инфекции будет иметь серьезные последствия.

Официальный Эрбиль уже выделил средства на борьбу с угрозой, однако их категорически не хватает. В настоящее время в регионе проживают по меньше мере 1 млн сирийских беженцев.

Напомним, по официальным данным, на 10 марта 2020 года число заболевших коронавирусом в Ираке достигло 60 человек, от инфекции скончались шестеро больных.

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