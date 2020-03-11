Москва, , 08:26 — REGNUM Заявления властей Турции об уничтожении беспилотниками восьми сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» являются «не более чем преувеличением», сообщили в Министерстве обороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что сирийские «Панцири» были сосредоточены в основном в районе Дамаска. В районе Идлиба войска Сирии прикрывали всего четыре «Панциря».

"В результате массированных атак турецких ударных БПЛА получили повреждения два сирийских ЗРПК «Панцирь», — сообщили в Минобороны.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкими военными в Сирии были уничтожены восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Он подчеркнул, что речь идёт об «очень дорогих и важных» системах ПВО, которые развёрнуты ещё и на территории Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которых было согласовано введение режима прекращения огня. Он начал действовать с ночи 6 марта.