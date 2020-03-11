Нур-Султан, , 08:25 — REGNUM Собственниками арестованной в 2019 году недвижимости в Лондоне оказались спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева и её сын Нурали Алиев, сообщает 10 марта ВВС.

Суд обязал хозяев доказать законность $100 млн, на которые были куплены два особняка и квартира в престижных районах Лондона. Издание отмечает, что один из домов находится на Бишопс-авеню — это особняк с подземным бассейном и кинотеатром.

10 марта судья Высокого суда Лондона разрешила огласить информацию о собственниках арестованного имущества. Хозяевами оказались Дарига Назарбаева, Нурали Алиев с женой Аидой — они оспаривают арест недвижимости.

По данным британского национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), недвижимость была куплена на преступные доходы бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.

Напомним, в 2011 году власти Казахстана предъявили Рахату Алиеву заочное обвинение в убийстве двух банкиров, которое было совершено в 2007 году. В июне 2014 года Алиев был арестован в Вене. 24 февраля 2015 года бывший зять Назарбаева обнаружен мертвым в тюремной камере в Вене. Минюст Австрии подтвердил факт самоубийства.