Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на праймериз сразу в пяти из шести штатов, об этом 11 марта сообщает Fox News.

По предварительным результатам, наиболее вероятный претендент на пост кандидата в президенты США от Демократической партии одерживает победы в штатах Миссури, Мичиган, Миссисипи, а также в Айдахо и Вашингтоне.

В штате Северная Дакота, после подсчета 9% бюллетеней, побеждает Берни Сандерс, набирает около 40% голосов против 26% голосов Байдена.

Напомним, на праймериз Демократической партии разыгрываются голоса 352 делегатов, которые необходимы кандидатам для поддержки на партийном съезде. В настоящее время Байден располагает 670 голосами, в то время как Сандер — 574. Для победы требуется минимум 1 тыс. 991 голос из 3 тыс. 979.

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