Париж, 11 марта 2020, 08:16 — REGNUM Елисейский дворец значительно усилил меры по защите президента Франции Эммануэля Макрона и его сотрудников от коронавируса, ограничивая визиты и встречи, передает BFM TV.
«В кабинетах президента больше не проводятся встречи, внимание также уделяется объектам, к которым он прикасается, таким как ручки и блокноты. В целом пространство вокруг главы государства ограничено», — пояснили в Елисейском дворце в Париже.
Усиленные меры защиты применяются к 800 сотрудникам Елисейского дворца. Публичные визиты приостанавливаются, число гостей на обедах и ужинах сводится к минимуму. В комнатах для совещаний проводится уборка между заседаниями.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за эпидемии коронавируса авиакомпания Air France решила приостановить полеты в Италию до апреля 2020 года.
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