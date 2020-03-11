Париж, , 08:16 — REGNUM Елисейский дворец значительно усилил меры по защите президента Франции Эммануэля Макрона и его сотрудников от коронавируса, ограничивая визиты и встречи, передает BFM TV.

«В кабинетах президента больше не проводятся встречи, внимание также уделяется объектам, к которым он прикасается, таким как ручки и блокноты. В целом пространство вокруг главы государства ограничено», — пояснили в Елисейском дворце в Париже.

Усиленные меры защиты применяются к 800 сотрудникам Елисейского дворца. Публичные визиты приостанавливаются, число гостей на обедах и ужинах сводится к минимуму. В комнатах для совещаний проводится уборка между заседаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за эпидемии коронавируса авиакомпания Air France решила приостановить полеты в Италию до апреля 2020 года.

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