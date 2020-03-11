Киев, , 08:14 — REGNUM С 2015 года Украина выплатила более 1 млрд гривен по делам, которые рассматривал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассказал министр юстиции страны Денис Малюська, сообщило 10 марта издание «Главком».

"Начиная с 2015 года, Украина выплатила 1 млрд 52 млн гривен (около $41,5 млн — ИА REGNUM) по результатам рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека», — сказано в сообщении.

Несвоевременное исполнение решений ЕСПЧ обошлось Украине ещё в 38 млн гривен ($1,5 млн — ИА REGNUM).

Министр отметил, что в 2019 году в ЕСПЧ находились 8833 заявления против Украины, из них 6,8 тыс. дел касались Крыма, а также ДНР и ЛНР.

«По состоянию на 20 февраля 2020 года Украина пребывает на третьем месте среди стран-участниц Конвенции о защите прав человека… по количеству дел, которые пребывают на рассмотрении в Европейском суде», — отметил Малюська.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители города Дебальцево, расположенного на территории ДНР, обратились в ЕСПЧ с исками против Украины. Люди требуют возместить ущерб, нанесённый их домам украинской артиллерией в 2014 и 2015 годах.

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