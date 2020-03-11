Москва, , 07:55 — REGNUM Своё мнение о новых поправках в конституцию РФ высказал в телеграм-канале главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников:

«Вот думайте про меня, что хотите: я искренне не понимал, почему нужно ограничивать сроки пребывания президента на посту. Настолько, что хотел об этом сделать публикацию. Почему за меня должны решать? Запрещать? Дайте мне возможность выбора. Не хотите — голосуйте против. А я буду «за»!

Говорить о том, что «а вдруг диктатура, какие в тех условиях выборы, будете голосовать как прикажут!» не приходится: если реальная диктатура — всё будете делать как прикажут, никакая Конституция диктатору не указ! Для меня появилась надежда на стабильное будущее. Я реально стал волноваться, что на последних годах срока уходящая власть ослабнет и начнётся рыскание.

А так, что будет — решать будут выборы, но, зная настроение большинства людей, понятно, вот так легко раскачивать лодку перспектив значительно меньше. Вот лично я «выдохнул», я, если доживу, буду голосовать за того, кого хочу, и слава Богу, что хватило ума и воли сохранить и мне, и всем такую возможность!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 марта, президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании Госдумы, когда там обсуждались во втором чтении поправки в Конституцию. Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») предложила обнулить сроки полномочий президента.

Глава государства отметил, что искренне благодарит граждан России за поддержку, но полагает, что такую поправку можно принять только в том случае, если её одобрит Конституционный суд.

ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием.

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