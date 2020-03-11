Хабаровск, , 08:06 — REGNUM Доктор политических наук Илдус Ярулин, комментируя инициативу депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой об «обнулении сроков» действующего президента, подчеркнул, что главное для Владимира Путина — политическая стабильность в стране. Эксперт убеждён: именно этим руководствуется глава государства, вынося все инициативы на обсуждение народа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Главное, что нужно Путину, — это политическая стабильность в России. Поэтому всем крикунам, которые сегодня, не жалея сил, говорят о том, что Путин всё делает «под себя», я бы предложил успокоиться и наблюдать за ситуацией. Депутаты вносят предложения. Почему бы им их не вносить? Уважаемая Валентина Терешкова внесла свою инициативу. Это её мнение, её убеждение. И президент это уважает. Тем не менее Путин никому не навязывает своей воли. Он говорит о необходимости экспертизы Конституционного суда, он говорит, прежде всего, о самом главном: о воле народа России. И тут я бы тоже рекомендовал многим экспертам не торопиться с выводами. Можно предсказать решение Госдумы, да и то не всегда. Можно делать прогнозы по поводу решения КС РФ. Но нельзя предугадать результаты Всероссийского голосования. Мнения у людей очень разные.

По нашим наблюдениям — моим и моих коллег — граждане крайне негативно восприняли отказ Госдумы РФ ввести запрет на недвижимость и активы за рубежом для определённых групп представителей власти. Во что это выльется на голосовании? Никто не скажет сегодня этого точно. Путин, повторю, не навязывает стране свою волю. То же можно сказать и о предложении Карелина о досрочном роспуске Госдумы РФ. Путин высказал своё мнение.

Поправки в Конституцию крайне важны. Они обрисовывают нам некий контур на ближайшие десятилетия. Впереди у нас ещё довольно много времени, как будут разворачиваться события, сегодня сказать сложно. Сегодня третье чтение закона об изменениях в Конституцию РФ. Но ведь, опять же, президент сказал, что ничего подписывать не будет до результатов голосования. В самой Госдуме тоже мнения разные. КПРФ категорически против поправок. Всё это, не сомневайтесь, будет в прессе, на телевидении. Потому ещё раз хочу рекомендовать не торопиться с выводами, особенно относительно решений президента», — поделился мнением Илдус Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Госдуме РФ пройдёт третье чтение закона об изменениях в Конституцию.