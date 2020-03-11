Анкара, , 07:37 — REGNUM Управление по связям с общественностью администрации президента Турции настойчиво просит принадлежащие религиозным меньшинствам фонды подписать заявление о безоговорочной поддержке турецкого правительства и армии в то время, как турецкие военные продолжают операции в сирийской провинции Идлиб, передает Agenzia Fides.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает издание, турецко-армянская двуязычная газета Agos опубликовала текст, который должен быть подписан фондами религиозных меньшинств. Он содержит такую фразу: «Мы заявляем перед всем миром, что будем продолжать поддерживать наше правительство и нашу армию, когда они стремятся поддерживать мир в регионе, и в случае необходимости мы будем бороться вместе с ними».

Agos пишет, что некоторые представители фондов попросили внести определенные коррективы в текст заявления, направленного им соратниками президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с императивной просьбой подписать его.