Кемерово, , 07:36 — REGNUM В Кемеровской области утверждены ещё два министерства — туризма и молодёжной политики, а также физической культуры и спора. Соответствующие постановления за подписью губернатора Сергея Цивилёва опубликованы на сайте администрации правительства региона.

«В соответствии с постановлением правительства Кузбасса от 19 февраля 2020 года «О создании министерства туризма и молодёжной политики Кузбасса» правительство Кемеровской области постановляет утвердить прилагаемое положение о министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса», — уточняется в одном документе.

В другом говорится, что, помимо утверждения положения о министерстве физической культуры и спорта Кузбасса, утратило силу постановление «Об утверждении положения о департаменте молодёжной политики и спорта Кемеровской области».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе девять департаментов переименованы в министерства.

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