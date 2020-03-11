Каракас, , 07:36 — REGNUM Митинг против санкционной политики США в отношении Венесуэлы поддержали более 600 тыс. жителей Каракаса, заявил 10 марта президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

«Сегодня, 10 марта более 600 тыс. жителей Каракаса вышли на улицу, чтобы сказать: мы хотим мира, хватит преступных санкций», — сказал он.

Мадуро также поблагодарил всех венесуэльцев за поддержку.

Напомним, политический кризис в Венесуэле обострился 23 января 2019 года, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо, поддерживаемый США и группой западных стран, объявил себя исполняющим обязанности президента. Официальное руководство Венесуэлы назвало произошедшее попыткой переворота и заявило о разрыве дипломатических отношений с США.

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