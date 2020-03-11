Чита, , 07:18 — REGNUM Заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Бардалеев отметил необходимость социальных поправок в Конституцию для сохранения экономической стабильности социально незащищенных слоев населения. Его слова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора.

«Россия как часть мирового сообщества, к сожалению, также подвержена колебаниям в мировой экономике. Безусловно, снижение курса рубля может иметь последствия для ситуации на потребительском рынке. И тем важнее скорейшее законодательное закрепление социальных гарантий населения, которое предусматривается в проекте поправок в Конституцию России.

Так, чтобы сохранение приемлемого жизненного уровня граждан стало обязанностью государства при любых экономических условиях. Среди уже предложенных — приравнять МРОТ к прожиточному минимуму и установить регулярную индексацию пенсий на конституционном уровне, что даст стабильность и уверенность в завтрашнем дне для населения, а также дополнительные налоги в региональные бюджеты», — сообщил Александр Бардалеев.

По его словам, правительство Забайкальского края, со своей стороны, предусматривает целый комплекс мер поддержки местных товаропроизводителей. Это не только субсидии, льготные кредиты и помощь в приобретении дорогостоящей техники.

Запатентованный товарный знак «Забайкалье» позволяет продукции местного производства быть заметной и востребованной. Знак означает то, что товар создан из местного сырья и на территории региона. Он позволяет выделяться из богатого ассортимента. Местные товаропроизводители имеют возможность попасть на личный прием к министру экономики региона — граница между властью и предпринимателем таким образом стирается. Мы настроены на конструктивный диалог и открытость. Бизнес должен знать, что ему окажут помощь», подчеркнул Бардалеев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 мартаГосдума во втором, основном чтении обсудила поправки в Конституцию. В профильный комитет Госдумы по госстроительству поступило 387 поправок. В рамках комитета состоялось голосование: 200 поправок предложено к принятию, 177 отклонили, часть предложений учтена. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием.

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