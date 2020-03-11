Рим, , 06:39 — REGNUM Итальянские власти надеются на помощь Китая в связи с проблемами, с которыми Италия столкнулась после резкого распространения коронавируса, заявил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо в телефонном разговоре с главой МИД КНР Ван И, 11 марта сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Италии.

По словам Ди Майо, Италия столкнулась с дефицитом медицинских товаров и оборудования. Он подчеркнул, власти страны внимательно изучают опыт Китая в противостоянии инфекции. Итальянский министр отметил важную роль, которую играют в борьбе с инфекцией китайские эмигранты в Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта министр иностранных дел Китая Ван И заявил о готовности китайских властей помочь в защите от коронавируса.

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