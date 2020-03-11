Москва, , 06:37 — REGNUM Поправки о возможности продления действующим президентом России Владимиром Путиным его полномочий после 2024 года выходят за рамки обсуждения его личной политической судьбы и связаны с судьбой России как таковой, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

К сожалению, по его словам, значительная часть дискуссии после того, что произошло 10 марта в Госдуме, будет крутиться именно вокруг личности Путина, хотя вопрос намного шире. В частности, по мнению Михеева, налицо подготовка сценария дестабилизации России к 2024 году в рамках перестройки-2, когда сильный и достаточно патриотичный глава государства должен был быть сменен на того, кто сдал бы российские интересы нашим недоброжелателям.

«Если бы Путин остался до 2024 года и после, то как минимум для меня это бы, с точки зрения моих приоритетов, это было бы гарантией того, что Донбасс не сольют. Я надеюсь, что его не сольют. Я бы очень не хотел бы, чтобы какие-то уступки Украине были бы сделаны. Для путинского большинства это было бы предательством», — заявил Михеев, отметив, что Путин этого не учитывать не может.

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