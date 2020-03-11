Приштина, , 08:13 — REGNUM 11 ноября заместитель премьер-министра Косово Альбина Курти из рядов Демократической лиги Косово (ЛДК) — одной из двух партий, входящих в правящую коалицию, — Авдулла Хоти заявил, что правительство должно провести заседание для снятия пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, представители ЛДК заявляют о намерении выйти из коалиции с «Движением за самоопределение» в случае, если Курти не выполнит требование США об отмене пошлины на сербские товары.

«Мы не можем оставаться заложниками решения, которое было необходимым, но теперь наносит вред Косово, — заявил Хоти. — Если разрушится дружба с США, разрушится государственность Косово, чего мы не можем себе позволить. Поэтому скорее распадется правительство, чем дружба с США».