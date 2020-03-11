Владивосток, , 07:17 — REGNUM Спикер Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, включенный в состав рабочей группы по подготовке предложений в Конституцию РФ, поделился мнением о жизнеспособности предлагаемых поправок.

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Информагентство PrimaMedia опубликовало интервью с Александром Роликом, в котором он отвечает на вопросы о поправках в Конституцию. В частности, спикер краевого парламента ответил на вопрос о том, будет ли Конституция регламентировать работу людей, занимающих ответственные должности в РФ?

«Новые поправки в Конституцию устанавливают новые требования к лицам, замещающим высшие государственные должности. Президент России, депутаты Государственной думы, сенаторы Совета Федерации, председатель правительства России, министры, иные руководители федеральных органов исполнительной власти, судьи судов Российской Федерации, прокуроры, губернаторы, уполномоченный по правам человека Российской Федерации, не смогут теперь иметь двойное гражданство или вид на жительство иного государства, а также открывать и иметь счета в зарубежных банках и хранить там ценности и денежные средства. Я считаю эти требования обоснованными и справедливыми», — рассказал Александр Ролик.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев назвал поправки в Конституцию России «важными и своевременными».