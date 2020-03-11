Москва, 11 марта 2020, 06:24 — REGNUM Волей-неволей президента России Владимир Путин в своем выступлении в Госдуме отразил истинные свои намерения, заявил политолог Виталий Третьяков в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, безусловно поправка в Конституцию, дающая возможность действующему президенту избираться на очередной президентский срок вызовет мощный поток критики с позиции «недемократичности» подобного рода решений.
Напомним, что 10 марта президент России Владимир Путин посетил заседание Госдумы, где во втором чтении обсуждались вопросы поправок в Конституцию страны и частности — предложение обнулить сроки уже действующего президента, чтобы он мог принять участие в выборах 2024 года.
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