Москва, , 06:24 — REGNUM Волей-неволей президента России Владимир Путин в своем выступлении в Госдуме отразил истинные свои намерения, заявил политолог Виталий Третьяков в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Он сказал: «До 24 года мы еще много чего сделаем, а там посмотрим»… Это означает, что на сегодняшний день сам Путин не принял решения…», — заявил Третьяков.

По его словам, безусловно поправка в Конституцию, дающая возможность действующему президенту избираться на очередной президентский срок вызовет мощный поток критики с позиции «недемократичности» подобного рода решений.

«Если вы верите в то, что существует демократия (во-первых, покажите, где она существует в реальном виде, а не в виде декораций)… Я считаю, что демократии нет и искусство управления политического государством и обществом — это искусство сочетание демократических и административно-командных методов… Сегодня мы увидели блеск византизма, византийских методов управления, которые сочетают и то, и другое», — заявил Третьяков.

Напомним, что 10 марта президент России Владимир Путин посетил заседание Госдумы, где во втором чтении обсуждались вопросы поправок в Конституцию страны и частности — предложение обнулить сроки уже действующего президента, чтобы он мог принять участие в выборах 2024 года.

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