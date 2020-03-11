Приштина, , 08:34 — REGNUM 10 ноября глава Демократической лиги Косово (ЛДК) Иса Мустафа заявил, что отношения между краем и США вступили в критическую стадию, о чем говорит недавнее заявление сенатора конгресса США Дэвида Пердью о том, что США должны вывести свои войска из США в случае, если правительство Косово не отменит пошлины на сербские товары.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мустафа подчеркнул, что «никакая пошлина или режим взаимности не может перевесить важность отношений с нашим главным партнером».

Мустафа подчеркнул, что его партия выступает за безусловную отмену пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Что же касается введения режима взаимности в отношениях с Сербией, на котором настаивает премьер-министр Косово Альбин Курти, оно должно проводиться при координации с США и ЕС и зависеть от поведения Сербии.