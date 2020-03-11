Владивосток, , 07:02 — REGNUM Не только Конституция даёт стабильность, стабильность обеспечивает и глава государства, заявила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель краевого и городского Советов почётных граждан Приморья Светлана Морозова.

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«Предложенные поправки — гарантия социальной стабильности и ответственности государства перед гражданами. Одобряю все социальные поправки, касающиеся материнского капитала, МРОТ, индексации пенсий, доступности медицины.

Понравилось мнение Валентины Терешковой, которая предложила внести поправку о том, чтобы любой гражданин, даже действующий президент, имел право выставить свою кандидатуру на выборы главы государства. Замечательная поправка, и это не только моё мнение. Мы не представляем нашу страну без руководителя Владимира Владимировича Путина, и это не громкие слова, а искренняя правда. Ему верят, мы сегодня живём без страха за завтрашний день, за будущее. «Жить, как у Христа за пазухой» — это о президенте Путине. Не только Конституция даёт стабильность, но стабильность обеспечивает и глава государства. Если народ его выберет, почему нельзя работать столько, сколько позволяют силы и здоровье?» — считает лидер Совета почётных граждан Приморья Светлана Морозова.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель общественного совета при министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области Виктор Черемисин заявил:

«Позитивно отношусь ко всем поправкам в Конституцию, предложенным президентом РФ Владимиром Путиным. Главным считаю, чтобы новая Конституция была работоспособным документом, который отражает современные реалии, а не монументом. Это должен быть рабочий документ, который будут защищать интересы государства и граждан РФ».