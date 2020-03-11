Вашингтон, , 06:14 — REGNUM Митинги, которые обычно сопровождают первичные выборы для кандидатов на президентский пост, на шести территориях отменили из-за угрозы коронавируса бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, 10 марта передает телекомпания CNN.

Митинги должны были пройти в штатах Огайо, Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури и Вашингтон. Решение было принято по «соображениям общественной безопасности и здоровья».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Национального экономического совета администрации США Лоуренс Кадлоу заявил, что американский президент Дональд Трамп прорабаывает вопрос освобождения граждан от уплаты налога на заработную плату до разрешения ситуации с коронавирусом.

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