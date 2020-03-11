Скопье, , 08:35 — REGNUM 10 ноября заместитель государственного секретаря Великобритании по вопросам добрососедства и отношениям с Америкой Венди Мортон прибыла в Скопье, где провела встречу с министром иностранных дел Северной Македонии Николой Димитровым.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе встречи Мортон заявила, что выход Великобритании из ЕС не изменит ничего в ее отношениях с Албанией и Северной Македонией, и подчеркнула, что Великобритания намерена углублять торгово-экономические связи с этими странами, потенциал которых раскрыт пока лишь отчасти.

При этом Великобритания продолжает поддерживать Северную Македонию на пути вступления в Европейский союз.

Политики также обсудили будущее сотрудничество в ходе совместного председательства Северной Македонии и Болгарии в «Берлинском процессе».

Напомним, «Берлинский процесс», инициированный в 2014 г., предполагает проведение регулярных встреч представителей Европейского союза и стран Балканского полуострова.

Основными сферами сотрудничества в рамках Берлинского процесса являются развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, решение проблем в двусторонних отношениях и политических вопросов, оставшихся после распада Югославии, а также противостояние глобальным вызовам в сфере безопасности и потокам нелегальных мигрантов.

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