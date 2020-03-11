Москва, 11 марта 2020, 06:01 — REGNUM Пробыть на посту президента четыре срока после ухода действующего президента Владимира Путина со своего поста пообещал председатель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский, в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам Жириновского, у Путина, если он будет избран в 2024 году президентом после обнуления его предыдущих сроков, у него будет всего два срока до 2036 года, а Жириновский как «молодой политик» сможет после этого еще неоднократно избраться.
Кроме того, Жириновский отметил, что готов сесть в инвалидную коляску как бывший американский президент Франклин Рузвельт, который пробыл на посту четыре срока, даже за один президентский срок.