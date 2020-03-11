Москва, , 06:01 — REGNUM Пробыть на посту президента четыре срока после ухода действующего президента Владимира Путина со своего поста пообещал председатель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский, в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По словам Жириновского, у Путина, если он будет избран в 2024 году президентом после обнуления его предыдущих сроков, у него будет всего два срока до 2036 года, а Жириновский как «молодой политик» сможет после этого еще неоднократно избраться.

«В 2036 он уходит, в мне будет 90, и я пойду на выборы на два срока. И когда мне будет 102, закончатся два срока, я попробую обнулить мои сроки и пойду еще, поэтому я уйду окончательно в 2060 году, пробыв на посту президента ровно четыре срока. А что мне теперь делать? Пример мне дают», — заявил Жириновский.

Кроме того, Жириновский отметил, что готов сесть в инвалидную коляску как бывший американский президент Франклин Рузвельт, который пробыл на посту четыре срока, даже за один президентский срок.