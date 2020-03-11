Новосибирск, , 05:54 — REGNUM Ракетные комплексы «Искандер» из Свердловской области прибыли в Новосибирск. Они будут участвовать в военном параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По железной дороге в Новосибирск переброшено три комплекса.

Ранее для участия в Параде Победы в Новосибирске из Кызыла доставлены бронеавтомобили «Тигр», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», комплексы ближнего действия воздушной разведки и наблюдения с беспилотными летательными аппаратами «Элерон».